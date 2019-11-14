Для корректировки схемы развития электроэнергетики края ищут подрядчика

Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края подана аукционная заявка на поиск исполнителя по выполнению государственного контракта на работы по корректировке схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края на 2021-2025 годы. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.



В обязанности исполнителя входит разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, а также формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.



Начальная (максимальная) цена контракта почти 3,3 млн рублей. Источником бюджетирования является казна Пермского края. Окончание работ должно состояться не позднее 20 марта 2020 года.

РБК