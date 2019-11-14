 
Модернизация

Для корректировки схемы развития электроэнергетики края ищут подрядчика

Для корректировки схемы развития электроэнергетики края ищут подрядчика

14 ноября 2019, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края подана аукционная заявка на поиск исполнителя по выполнению государственного контракта на работы по корректировке схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края на 2021-2025 годы. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

В обязанности исполнителя входит разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, а также формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

Начальная (максимальная) цена контракта почти 3,3 млн рублей. Источником бюджетирования является казна Пермского края. Окончание работ должно состояться не позднее 20 марта 2020 года.

РБК

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