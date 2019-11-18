"Норникель" потратит на экологию 3,5 млрд долларов

Стратегические приоритеты «Норникеля» основаны на принципах экологической безопасности, заявили топ-менеджеры компании на Дне инвестора, который сегодня проходит в Лондоне. Несколько лет назад «Норникель» запустил масштабную экологическую программу и планомерно ее выполняет. Мероприятия этой программы эксперты называют уникальной и приводят в пример представителям российского бизнеса. Зарубежные инвесторы также оценили предпринимаемые «Норникелем» усилия.

«Норникель» стремится встать на один уровень с лидерами отрасли, сократив выбросы до 2025 года в 10 раз, отметил первый вице-президент компании Сергей Дяченко. Все новые мощности, предусматриваемые стратегией роста компании, уже включают в себя технологии, позволяющие улавливать 90% диоксида серы. Как прозвучало на Дне инвестора, компания берет на себя обязательства еще до окончания нового 10-летнего цикла ввести в строй экологические мощности, которые обеспечат кардинальное снижение нагрузки на окружающую среду. 3,5 млрд долларов будут потрачены на экологический проекты, которые в первую очередь предполагают снижение выбросов диоксида серы – основного загрязнителя атмосферы на площадках компании.

«Серный проект» будет реализован поэтапно. Новая конфигурация позволит достигнуть гораздо более высокого уровня сокращения выбросов, чем предполагалось ранее. На первом этапе – к 2023 году – выбросы диоксида серы в НПР сократят на 45% по сравнению с 2015-м, к 2025 году – на 90% (в 10 раз). Стратегическая цель – снижение в 20 раз к 2030 году.

На Кольском полуострове планируется закрыть два не поддающихся экологической модернизации цеха: плавильный в поселке Никель и металлургический в Мончегорске. Это позволит свести к нулю выбросы в трансграничной зоне, а также снизить до минимума воздействие на окружающую среду в Мончегорске. Уже по итогам 2020 года планируется сокращение выбросов в два раза по сравнению с 2015-м и в семь раз по итогам 2021 года. При значительном экологическом эффекте закрытие упомянутых производств не окажет существенного влияния на экономические показатели компании.