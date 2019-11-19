Полимерпласт официально стал членом асссоциации "Честная позиция"

Дарья Кобец, Ольга Другова и Владимир Кашкин RusCable.Ru на производственных площадках

1 ноября 2019 года общим собранием членов Ассоциации производителей и продавцов электротехники по контролю методов реализации продукции «Честная позиция» было принято решение о принятии в свой состав производителя ПВХ компаундов - ООО «Полимерпласт». Решение принято единогласно.

Завод по производству ПВХ компаундов «Полимерпласт» (г. Дорогобуж) работает на рынке с 2003 года и в своей деятельности всегда руководствовался принципами честного ведения бизнеса, открытого диалога и гибкости в решении поставленных задач. Вступление в ассоциацию «Честная позиция» подтверждает наше стремление и дальше идти по намеченному пути. Для нас это шаг к открытому рынку и возможность быть полезными в развитии электротехнической отрасли, где присутствует львиная доля наших потребителей - прокомментировала вступление в состав Ассоциации Ольга Другова - коммерческий директор "Полимерпласт" и "Полимерхолдинг".

В научно-исследовательском центре «Полимерпласт» работают кандидаты наук и выпускники лучших химических вузов России и компания активно делится своим опытом с коллегами. "Полимерпласт" и "Полимерхолдинг" активно участвуют в обсуждениях качества кабельной продукции и полимерных материалов. Например, 27 июня на деловой сессии "Кабельный бизнес-2019: Потребности и возможности" Ольга Другова выступила с докладом “Полимеры и кабель. Конечный продукт и риски производителей материалов совместная ответственность, пути решения”. Полное видео выступления доступно на YouTube-канале медиахолдинга "РусКабель"

В научной лаборатории «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг» есть все необходимое оборудование для проведения тестирования на максимальную удельную плотность дыма ПВХ компаунда. Лаборатория оснащена специальной камерой для проверки показателей дымовыделения. Не менее важным показателем является удельное объемное сопротивление изоляционного материала. Производственные лаборатории оснащены сертифицированным оборудованием: тараометрами.

Мы готовы сотрудничать с Ассоциацей для проведения независимых лабораторных испытаний на базе нашего НИЦ - подчеркнула Ольга Другова.

Производство электротехнической продукции неразрывно связано с качеством полимерных материалов, поэтому привлечение химических производств в состав Ассоциации закономерно и необходимо для более глубокой проработки поставленных задач и объективного взгляда на всех участников рынка.