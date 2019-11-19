 
Модернизация

Для реализации крупных инвестпроектов на Кубани создадут независимые энергоцентры

Для реализации крупных инвестпроектов на Кубани создадут независимые энергоцентры

19 ноября 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев принял участие в расширенном заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае, которое прошло сегодня под председательством главы администрации (губернатора) Вениамина Кондратьева.

Сейчас на Кубани на различных стадиях реализуется 634 проекта общей стоимостью 1,6 трлн рублей. Сроки завершения отдельных крупных соглашений затягиваются из-за проблем с подключением к коммуникациям.

По словам Вениамина Кондратьева, перечень независимых энергоцентров необходимо составить до конца года, чтобы на инвестиционном форуме в Сочи уже подписать соответствующие соглашения с компаниями.

Эта работа не отменяет взаимодействия с энергоснабжающими организациями. Необходимо постоянно аккумулировать данные о свободных и загруженных сетях, проверять техусловия, корректировать инвестиционные программы монополий и муниципалитетов, отметил губернатор.

Компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») подготовила ряд мероприятий по устранению инфраструктурных ограничений, препятствующих реализации 60 инвестиционных проектов. В том числе, речь идет о реконструкции 35 питающих центров.

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