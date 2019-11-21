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21-22 ноября 2019 завод "ЭМ-КАБЕЛЬ" проводит V международную конференцию "ЭМ-КАБЕЛЬ" - сохраняя вектор развития"

Конференция приурочена к запуску новых производственных мощностей предприятия, которые позволят не только увеличить объемы выпускаемой продукции, но и выпускать кабели с улучшенными свойствами и характеристиками.

В ходе конференции планируется ознакомить потребителей с новым оборудованием и расширенной линейкой выпускаемой продукции, проанализировать ситуацию на рынке, рассмотреть возникающие на нем тенденции, показать и обсудить актуальные вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества.

В конференции принимают участие представители энергетических и строительных компаний, проектных организаций, постоянных покупателей нашей продукции, трейдеров кабельного рынка, производителей технологических материалов из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Германии.

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