90 млн рублей направила "Россети Кубань" на ремонт оборудования в Адыгее

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» завершили годовой план ремонта оборудования в Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Кошехабльском, Шовгеновском районах, а также пригороде Майкопа Республики Адыгея. На выполнение мероприятий ремонтной программы компания направила порядка 90 млн рублей.

Специалисты предприятия выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание 15 воздушных линий электропередачи и 24 подстанций классом напряжения 35 кВ и выше.

На отремонтированных ЛЭП энергетики провели замену изоляторов, проводов, грозозащитного троса, расчистили охранные зоны от древесно-кустарниковой растительности. На трех воздушных линиях электропередачи установлены индикаторы повреждения, обеспечивающие быстрый поиск места повреждения.

На высоковольтных подстанциях энергетики выполнили ремонт подстанционного оборудования, в том числе силовых трансформаторов, замену выключателей, разъединителей и других элементов.