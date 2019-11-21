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90 млн рублей направила "Россети Кубань" на ремонт оборудования в Адыгее

90 млн рублей направила Россети Кубань на ремонт оборудования в Адыгее

21 ноября 2019, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Адыгейском филиале «Россети Кубань» завершили годовой план ремонта оборудования в Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Кошехабльском, Шовгеновском районах, а также пригороде Майкопа Республики Адыгея. На выполнение мероприятий ремонтной программы компания направила порядка 90 млн рублей.

Специалисты предприятия выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание 15 воздушных линий электропередачи и 24 подстанций классом напряжения 35 кВ и выше.

На отремонтированных ЛЭП энергетики провели замену изоляторов, проводов, грозозащитного троса, расчистили охранные зоны от древесно-кустарниковой растительности. На трех воздушных линиях электропередачи установлены индикаторы повреждения, обеспечивающие быстрый поиск места повреждения.

На высоковольтных подстанциях энергетики выполнили ремонт подстанционного оборудования, в том числе силовых трансформаторов, замену выключателей, разъединителей и других элементов.

– В сельских населенных пунктах республики мы выполнили капитальный ремонт 90 трансформаторных пунктов, 130 участков воздушных линий электропередачи 0,4-6-10 кВ, на которых, наряду с заменой проводов, опор, изоляторов и траверс, провели расчистку трасс воздушных линий электропередачи. Важно, что практически все работы в распределительном энергокомплексе провели хозспособом, то есть собственными силами, – сообщил исполняющий обязанности директора Адыгейских электрических сетей Адам Хурай. 

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Компания: Россети Кубань

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