Тамбовэнерго способствует социальному развитию региона

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго»* выполнил технологическое присоединение к электрическим сетям школы на 1275 мест, расположенной в городе Мичуринске Тамбовской области. Электроснабжение осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Южная». Объем выдаваемой дошкольному учреждению мощности составляет более 1,2 МВт.

Для электроснабжения школы специалистами Тамбовэнерго спроектированы и построены воздушная линия (ВЛ) 10 кВ протяженностью более 3 км от ПС 110/35/10 «Южная» и линия электропередачи (ЛЭП) 10 кВ протяженностью более 8 км от ПС 35/10 кВ «Пригородная» для обеспечения резервного питания. Все мероприятия по договору технологического присоединения были выполнены нашими специалистами оперативно и качественно.

«Забота о детях – это то, что может и должен делать каждый из нас. Обеспечив бесперебойное электроснабжение школы специалисты Тамбовэнерго внесли неоценимый вклад в поддержку материнства, отцовства и детства. Создавая комфортные условия для увеличения демографии, мы улучшаем будущее нашей страны», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.