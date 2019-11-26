"ЗиО-Подольск" отгрузил партию оборудования общей массой более 300 тонн для АЭС "Руппур" (Бангладеш)

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило комплект оборудования турбинного зала АЭС «Руппур». В Республику Бангладеш отправлен второй комплект СПП-1200 и первый комплект ПВД-К-5 для оснащения энергоблока № 1.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя частями: сепаратор массой 41 тонна, пароперегреватель первой ступени (вес аппарата - 86 тонн), а также пароперегреватель второй ступени (вес - 105 тонн). Аналогичные аппараты были изготовлены заводом «ЗиО-Подольск» для Нововоронежской и Ленинградской атомных станций, а также Белорусской атомной станции.

Общий вес отгруженной для энергоблока № 1 АЭС «Руппур» продукции составил более 300 тонн. Оборудование имеет 50-летний ресурс эксплуатации.

Для справки:

Подогреватель высокого давления (ПВД-К-5) – один из элементов машинного зала атомной станции. Выполняет функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор за счет охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 МВТ каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (ПАО «ЗиО-Подольск») - крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.