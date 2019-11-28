Монтаж без прогрева до - 30°С

При электромонтажных работах в осенне-зимний период большое значение имеет температура окружающей среды. Существует повышенная вероятность повреждение изоляции и оболочки кабеля в мороз. При низких температурах прокладка кабеля допускается только после предварительного прогрева. Поэтому правильное планирование электромонтажных работ позволит избежать поврежденных внешних оболочек кабеля и, следовательно, коротких замыканий, возгораний и взрывов.



Температурные границы разных материалов следующие:

до силовых кабелей с бумажной изоляцией - не ниже 0°С;

для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией - до -15°С;

для силовых кабелей с резиновой изоляцией - до -20°С.



Если температура воздуха опустилась ниже указанных пределов, кабели можно прокладывать только после предварительного подогрева внутренних слоев в течение нескольких часов.



В целях экономии времени и издержек рекомендуется использовать специальную кабельно-проводниковую продукцию в холодостойком исполнении.



Кабели ВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ производства КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" с защитным шлангом из холодостойкого ПВХ пластиката допускает прокладку и монтаж без предварительного подогрева производится при температуре до минус 30 °С.



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