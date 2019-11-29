С 3 по 6 декабря в Москве пройдет крупнейший в электроэнергетике Международный форум "Электрические сети-2019"

С 3 по 6 декабря 2019 года, в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ состоится Международный форум «Электрические сети» (МФЭС), организованный компанией «Россети». Генеральный партнер мероприятия – Госкорпорация «Ростех».

Ключевым событием первого дня станет Пленарное заседание – «Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов» с участием с участием Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, которая начнется 3 декабря в 11.00 в Конференц-зале.

В дискуссии по вопросам инновационных преобразований электроэнергетического комплекса в регионах России и привлечения инвестиций выступят генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Руководитель направления глобальной инфраструктуры и сетей Enel Ливио Галло, Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.

Заметным мероприятием деловой программы форума станет Панельная дискуссия «Экономические стимулы для внедрения цифровых технологий в сетях». Она начнет свою работу 3 декабря в 14:30 в зале №1. В обсуждении необходимых методов коррекции регуляторных подходов, создания новых инструментов повышения прозрачности тарифного регулирования примут участие Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по энергетике - член рабочей группы (НТИ) «Энерджинет» Валерий Селезнев, Заместитель генерального директора по экономике компании «Россети» Павел Гребцов, Партнер - руководитель практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ Василий Савин, Партнер - Лидер практики в области энергетики PwC в Нидерландах Паул Ниллесен, Член совета директоров OSGP Alliance Марк Оссел, Директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов и другие эксперты.

В первый день форума также пройдут сессии по вопросам кибербезопасности, подготовки кадров, развитию зарядной инфраструктуры, предиктивной аналитике и технологии искусственного интеллекта в электроэнергетике.

Панельная дискуссия «Импортозамещение в электросетевом комплексе в эпоху цифровой трансформации» состоится 4 декабря в 10:00 в зале №3. Участники мероприятия - Вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов, Генеральный директор ООО «Прософт-Системы» Александр Распутин, Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Алексей Агапов, Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерство промышленности и торговли РФ Василий Шпак, Директор по науке и инновациям ООО «Релематика» Михаил Линт выскажут свое мнение по специфике перехода крупных инфраструктурных компаний на отечественные программные продукты и прикладные платформы.

4 декабря, с 10:00 до 17:30 в кейс-зоне МФЭС пройдут pitch-сессии с участием перспективных российских стартапов в области электроэнергетики. Прорывные проекты оценит компетентное жюри с участием представителей компании «Россети» и региональных энергокомпаний холдинга, Энергокластера «Сколково», ПАО «Сбербанк», и других крупнейших российских и международных компаний отрасли. Лучшие стартапы получат возможность реализовать свои разработки на предприятиях компании «Россети», а также экспертную поддержку от Энергокластера «Сколково».

Кроме того, во второй день работы форума состоится целый ряд сессий – по организации закупочного процесса и взаимодействия с партнерами компании «Россети», пилотным проектам и программам цифровой модернизации, блокчейну и организации систем расчетов на розничных рынках, развитию правового регулирования др.

5 декабря запланированы отраслевые научно-практические конференции и технические сессии по широкой тематике. Среди них: «Автоматизация и информационные технологии в энергетике», «Автоматизация энергосистем. Совершенствование эксплуатации и перспективы развития», «Контроль технического состояния и обнаружение мест повреждений оборудования подстанций, воздушных и кабельных линии», «Релейная защита и автоматизация энергосистем».

Всего деловая программа МФЭС-2019 включает в себя более 50 мероприятий, затрагивающих широкий круг стратегических и практических вопросов цифровой трансформации электроэнергетической отрасли, выставочная экспозиция составит более 20000 кв м, ожидаемое количество экспонентов – свыше 400, гостей форума более 17000 человек.

Зарегистрироваться на форум и получить электронный билет можно на сайте МФЭС или по ссылке: http://reg.expoelectroseti.ru.

Посещение Международного форума «Электрические сети» бесплатно.

Международный форум «Электрические сети»

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства.

В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.

При поддержке: ПАО «Россети»

Организатор: ЗАО «Электрические сети»

Официальный оператор: Коммуникационное агентство Grata Adv

ПАРТНЕРЫ МФЭС-2019