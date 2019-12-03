В Оренбургской области введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 25 МВт

Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию новую солнечную электростанцию в Оренбургской области – Домбаровскую СЭС мощностью 25 МВт. Новая станция 1 декабря 2019 года начала отпуск электроэнергии в сеть.

Домбаровская СЭС построена на гетероструктурных солнечных модулях, произведённых на заводе «Хевел» в Новочебоксарске. Эффективность солнечного элемента на таких модулях достигает 23%. Прочие комплектующие для электростанции станции, включая инверторное оборудование и опорные конструкции, также произведены в России.

Прогнозная годовая выработка электроэнергии Домбаровской СЭС составляет 30 млн кВт*ч, что позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 4 млн кубометров природного газа ежегодно.

Ранее в Оренбургской области группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкую СЭС 25 МВт, Чкаловскую СЭС 30 МВт, Григорьевскую СЭС 10 МВт, Елшанскую СЭС 25 МВт, а также Плешановскую и Грачевскую СЭС по 10 МВт каждая, которые в 2017 году были проданы ПАО «Фортум». Таким образом, установленная мощность солнечных электростанций под управлением «Хевел» в регионе достигла 120 МВт.