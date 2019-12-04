На форуме, организованном Росатомом, обсудили дорожную карту развития в России аддитивных технологий

В Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) состоялся лидер-форум «Аддитивные технологии. Расширяя горизонты», организованный Госкорпорацией Росатом, АО «ТВЭЛ» и ООО «РусАТ» («Русатом - Аддитивные технологии»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Мероприятие было отмечено высоким уровнем представительства – на площадке в Сколтехе собрались руководители ряда федеральных министерств и ведомств, госкорпораций и институтов развития и других крупных промышленных предприятий, представители сферы образования и науки, а также представители частного бизнеса и ведущие российские и зарубежные эксперты в области аддитивного производства. В частности, в форуме приняли участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве России Юрий Михайлов, несколько заместителей федеральных министров, генеральный директор Фонда перспективных инициатив Андрей Григорьев, ректоры ведущих технических университетов.

Атомную отрасль представили первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Иван Каменских и ряд менеджеров руководящего звена, президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и руководство ООО «РусАТ» во главе с генеральным директором Михаилом Турундаевым.

В ходе пленарного заседания участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием в России новой индустрии: первые достижения и актуальные проблемы, прогнозы развития аддитивных технологий и их влияние на трансформацию промышленности и экономики.

Первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской̆ Федерации Григорий Трубников в приветствии сделал акцент на необходимости консолидации работы с аддитивными технологиями на государственном уровне.

«Обладание полным циклом работы с аддитивными технологиями - это задача государственного уровня, технологической независимости, развития и самодостаточности. Нам нужно на уровне государственного технологического регулирования фиксировать процессы, требования и создавать расширенные техкарты по использованию аддитивных технологий в глобальном масштабе», - подчеркнул Григорий Трубников.

Наталья Никипелова призвала участников конференции к активному обсуждению проекта дорожной карты и действиям по формированию новой отрасли промышленности.

«При лидирующей роли государства и крупных бизнес-игроков мы должны создать максимально широкий консорциум из организаций и структур, заинтересованных в создании и применении аддитивных технологий, где каждый участник четко увидит свою роль, ответственность и свое направлением деятельности», - сказала президент АО «ТВЭЛ».

Отдельная панельная дискуссия была посвящена реализации национальной Дорожной карты развития аддитивных технологий. Представители Минпромторга, Росатома и крупнейших промышленных корпораций (Роскосмос, ОДК и др.), а также зарубежных исследовательских центров обсудили ключевые направления государственной поддержки инновационных технологий аддитивного производства, включая инвестиционные инструменты, создание инфраструктуры инноваций, НИОКР, сбыт, подготовку кадров.

В рамках форума были также организованы панельные дискуссии и секции, посвященные применению аддитивных технологий в медицине, привлечению частных инвестиций и использованию зарубежного опыта развития отрасли, разработке и внедрению программного обеспечения для 3D-принтеров, вопросам стандартизации, а также обучению инженеров по новым специальностям.

Для справки:

В Росатоме активное развитие аддитивных технологий началось в 2018 году с созданием специализированного отраслевого интегратора ООО «РусАТ» в структуре топливного дивизиона. В короткие сроки была разработана конструкторская документация на типовой ряд 3D-принтеров RusMelt и организовано их серийное производство на площадке НПО «Центротех» (входит в Топливную компанию ТВЭЛ) в г. Новоуральске Свердловской области.

Наработаны экспериментальные партии порошков титана и титанового сплава (частицы порошка имеют необходимую сферическую форму и размер ~10-40 мкм), запущен проект производства порошков различных металлических сплавов по технологии газового распыления размером ~10-150 мкм.

В части практического применения аддитивных технологий активно развиваются проекты производства медицинских имплантов. Разработан полный комплект для созданий такого аддитивного производства, напечатанные на 3D-принтере элементы протезов прошли предклинические испытания. Также проделан значительный объем работы в формировании программ господдержки. Подготовлены и внесены предложения в комплексный план развития аддитивных технологии в России с закреплением в нем значимой - головной роли Госкорпорации «Росатом» по шести ключевым направлениям, а также в федеральный проект по созданию центров 3D-печати. Совместно с ФГУП «ВИАМ» проведена работа по стандартизации, подготовлены планы по гармонизации требований национальных стандартов с международными документами ISO и ASTM.

Дорожная карта по развитию аддитивных технологий в России разработана в рамках реализации соглашения между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ».