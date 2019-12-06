С 21 по 23 мая 2020 года в Хабаровске состоится специализированная выставка "Энергетика ДВ региона-2020. Автоматизация. Безопасность. Связь"

Эта выставка является единственным регулярным профильным мероприятием на территории Дальнего Востока и традиционным местом встреч представителей бизнеса, науки и административных структур региона с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов. На одной выставочной площадке в 19-й раз соберутся ведущие производители энергоиндустрии, поставщики систем и оборудования, безопасности и услуг связи.

Административная и отраслевая поддержка выставки предоставляется Министерством экономического развития Хабаровского края, Комитетом Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, Министерством информационных технологий и связи, Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю.

Выставка является частью целого каскада выставочных проектов. В рамках четвертого промышленного Форума «ТЕХНО ЛЕТО -2020» также состоятся специализированные выставки «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. Город. Экология», «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток-2020», «ДальЭкспоМебель».

Местом проведения выставки выбран Краевой Дворец хоккея с мячом Арена «Ерофей». Общая выставочная площадь составляет 10.000 кв. метров, включая большой и светлый выставочный зал, крытые уличные павильоны и просторную прилегающую территорию для демонстрации крупногабаритного оборудования и специализированной техники.

Тематические разделы выставки:

ЭНЕРГЕТИКА: электроэнергетика, тепловая энергия, гидроэнергетика, малая и возобновляемая энергетика; энергетическое машиностроение: турбины, котлы, котельные установки, дизели, компрессоры; электротехническое оборудование; системы электро-, тепло-, газоснабжения; оборудование для ЖКХ, энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование; альтернативная энергетика; безопасность энергообъектов и экологическая безопасность.

АВТОМАТИЗАЦИЯ: комплексные системы автоматизации производства; системы контроля безопасности оборудования на предприятиях ТЭК и ЖКХ; автоматизации складских и торговых помещений; контрольно-измерительное оборудование: датчики и сенсоры, радиоэлектронные приборы; сигнализирующие системы, источники бесперебойного питания; системы контроля и диагностики промышленного оборудования.

БЕЗОПАСНОСТЬ: проектирование, производство и обслуживание систем охраны, контроля, слежения, навигации, оповещения, видеонаблюдения, связи, сигнализации; пожарная безопасность; частные охранные предприятия, личная безопасность, безопасность на гражданских и промышленных объектах; охрана труда, охрана окружающей среды: системы очистки воды и воздуха, переработка отходов, экологически-чистые материалы, средства защиты; информационная безопасность.

СВЯЗЬ: средства и системы всех видов связи; телекоммуникации, услуги операторов связи; салоны связи, сервисные центры; IT - системы и оборудование IT –компаний, программное обеспечение; локальные, корпоративные и глобальные сети (оборудование, технологии); интернет: услуги провайдеров, web-хостинг, создание и поддержка web-сервисов, web-дизайн; телевидение, мультимедиа.

Предусмотрена в рамках выставки и деловая программа - встречи и переговоры, конференции и семинары-презентации, а также, ежегодный конкурс «Золотая Медаль Хабаровской Международной Ярмарки». Для студентов, будущих специалистов-электриков состоится ежегодный конкурс профессионального мастерства «Монтаж электрооборудования гражданских зданий».

Благодаря разнообразию экспозиций и организации интересной деловой программы, участники и посетители выставки смогут получитьотличную возможность увидеть, протестировать и оценить предлагаемое на российском рынке оборудование для энергетической отрасли, встретиться с коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции развития рынка.

Выставку будут освещать 40 региональных СМИ, отраслевую информационную поддержку выставки предоставят ведущие российские специализированные порталы и издания.

Пригашаем всех к участию в выставке. Будем рады новым встречам и знакомствам.