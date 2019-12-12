Оборот рынков возобновляемой энергетики оценивается в 2,7 трлн руб. к 2035 году

Руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНАНО» Алишер Каланов принял участие в VIII ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России», организованной газетой «Ведомости». В двух сессиях, посвященных текущему состоянию отрасли ВИЭ и перспективам локализации оборудования, также приняли участие представители Министерства энергетики РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, инфраструктурных организаций, инвесторов в проекты строительства генерации ВИЭ и локализации производства оборудования.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что развитие сектора возобновляемой энергетики соответствует государственным целям по созданию новой наукоемкой отрасли экономики и наращиванию высокотехнологичного российского экспорта. Также это актуально для реализации задач в рамках климатической повестки РФ.

Алишер Каланов рассказал о результатах программы стимулирования ВИЭ на период до 2024 года и обозначил перспективы развития отрасли до 2035 года.

«Первая программа ДПМ ВИЭ объемом 5,4 ГВт предопределила облик отрасли: создан большой индустриальный кластер с перспективами на экспортных рынках и потенциалом для российского НИОКР. — считает глава инвестдивизиона ВИЭ УК „РОСНАНО“. — Задача второй программы ДПМ ВИЭ — в горизонте до 2035 года усилить сформированные компетенции в области солнечной и ветроэнергетики, увеличить конкурентоспособность отрасли ВИЭ РФ на внутреннем и внешнем рынках и обеспечить экспорт высокотехнологичной продукции и услуг. Принятые Правительством РФ параметры программы поддержки ВИЭ на период 2025–2035гг. позволяют построить еще 7–9 ГВт мощностей ВИЭ на оптовом рынке».

Помимо оптового рынка ВИЭ, Алишер Каланов прогнозирует развитие розничного рынка, рынков изолированных энергосистем и микрогенерации по мере совершенствования мер поддержки.

«По нашей консервативной оценке, до 2035 года потенциал данных рынков оценивается в объеме до 10 ГВт в дополнение к оптовой генерации. Таким образом, минимальный объем отрасли достигнет 25 ГВт к 2035 году. Суммарный оборот всех существующих рынков отрасли возобновляемой энергетики на этом горизонте оценивается в 2,7 трлн руб.», — заявил он.

По его словам, отрасль ВИЭ создает большой инвестиционный спрос как для сектора машиностроения и производителей базовых материалов, так и на услуги инжиниринга, логистики, лизинга, страхования и финансовых организаций. Появление до 15 тыс. новых рабочих мест сформирует спрос на высококвалифицированные кадры и потребует создания новых образовательных программ. А само увеличение доли ВИЭ в энергобалансе стимулирует разработку и внедрение перспективных цифровых технологий отрасли электроэнергетики. Эти факторы в совокупности создадут существенное положительное влияние отрасли ВИЭ на прирост российский ВВП, утверждает менеджер УК «РОСНАНО».

На следующем этапе поддержки инвесторы в проекты локализации оборудования будут осваивать новые технологии возобновляемой энергетики, ожидает Алишер Каланов.

«Игроки будут думать над увеличением КПД солнечных модулей, габаритов ветроустановок для оптового рынка, внедрении новых материалов и углублением локализации производимого оборудования. Конкурентное преимущество будут иметь решения ВЭУ свыше 5 МВт, обладающие низкой нормированной стоимостью выработки электроэнергии (LCOE) и перспективой для экспорта», — заявил он.

Одновременно будут появляться мультимегаватные решения для офшорных ветроустановок (морского типа), которые уже имеют широкое применение в мире, а также эффективные ветроустановки средней мощности (около 1 МВт) для розничного рынка.