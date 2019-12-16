На поддержку научно-исследовательских работ по инновационным проектам выделят около 29 млрд рублей

В 2020—2022 годах на субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при реализации инновационных проектов в федеральном бюджете предусмотрено почти 29 млрд рублей. Это следует из постановления кабмина.

Документом утверждены Правила предоставления субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов.

В 2020 году на эти цели будет выделено 5,79 млрд рублей, в 2021 году — 11,04 млрд рублей и в 2022 году — 11,89 млрд рублей. Субсидии будут предоставляться на поддержку инновационной деятельности, основанной на проведении НИОКР по современным технологиям, связанных с последующим созданием и адаптацией под требования отдельных рынков, производством и реализацией конкурентоспособной промышленной продукции, говорится в справке к документу.

Минпромторг для каждой современной технологии, включённой в утверждаемый министерством перечень, будет определять максимальный размер субсидии. При этом желающим получить господдержку придётся пройти конкурс.