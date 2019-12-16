На поддержку научно-исследовательских работ по инновационным проектам выделят около 29 млрд рублей

Новый ГОСТ Р "Пластикаты ПВХ пониженной пожарной опасности"
16 декабря 2019, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА, МИНПРОМТОРГ
В 2020—2022 годах на субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при реализации инновационных проектов в федеральном бюджете предусмотрено почти 29 млрд рублей. Это следует из постановления кабмина.
Документом утверждены Правила предоставления субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов.
В 2020 году на эти цели будет выделено 5,79 млрд рублей, в 2021 году — 11,04 млрд рублей и в 2022 году — 11,89 млрд рублей. Субсидии будут предоставляться на поддержку инновационной деятельности, основанной на проведении НИОКР по современным технологиям, связанных с последующим созданием и адаптацией под требования отдельных рынков, производством и реализацией конкурентоспособной промышленной продукции, говорится в справке к документу.
Минпромторг для каждой современной технологии, включённой в утверждаемый министерством перечень, будет определять максимальный размер субсидии. При этом желающим получить господдержку придётся пройти конкурс.
«Господдержка будет способствовать увеличению объёмов производства и продаж конкурентоспособной промышленной продукции, созданной в рамках реализации НИОКР предприятиями-производителями, дополнительной загрузке их производственных мощностей», — считают в Правительстве.
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