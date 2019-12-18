Новую электролинию запустили в Усольском районе

Проблем с электричеством теперь стало меньше в селе Раздолье Усольского района, да и сама ситуация с электроснабжением существенно улучшилась. В 2019 году в населенном пункте появилась воздушная линия 10кВ, а также была отремонтирована воздушная линия 10кВ "Новожилкино - Целоты". Об этом на пуске новой электролинии заявил замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья Сергей Малинкин, сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области.

Протяженность всех воздушных линий в селе составила 26 км, затраты на проведение новых и реконструкцию уже имеющихся составили 66 млн рублей.

– В следующем году планируется начать строительство воздушной линии 10 кВ от с. Раздолье до п. Октябрьский и д. Манинск, что позволит подключить населенные пункты к централизованному электроснабжению, – сообщил Сергей Малинкин.

Отметим, первый этап строительства проводился с 2018 года. Вначале соорудили воздушную линию 10кВ "Пионерская - Тальяны" с ответвлениями на деревни Ивановка и Ходарей. Кроме того, электроснабжение улучшили в поселках Большежилкино, Тальяны, Владимировка, Борисово, Ходарей и Раздолье. По данным управления энергетики и газификации регионального министерства, электричество появилось в деревне Захаровка Чунского района. В рамках инвестпрограммы АО "Братская электросетевая компания", рассчитанной на 2015-2019 годы, АО построило электросети в деревню. Затраты на данные работы составили 29,8 млн рублей.