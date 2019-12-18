"Россети ФСК ЕЭС" ввела подстанции 500 кВ "Усть-Кут" и 220 кВ "Сухой Лог" – завершающие звенья Пеледуйского энергокольца

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила строительство первых собственных центров питания в Иркутской области. Ввод в работу подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог» стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия. В церемонии пуска приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Энергообъекты включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный Правительством РФ в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204.

В строительство подстанции 500 кВ «Усть-Кут» инвестировано 8,9 млрд рублей, подстанции 220 кВ «Сухой Лог» с отходящими линиями электропередачи 220 кВ – 16,7 млрд рублей.

Общая протяженность Пеледуйского энергокольца составляет 3,3 тыс. км. В его состав входят объекты ряда инфраструктурных и электросетевых компаний в четырех регионах. «Россети ФСК ЕЭС» в своей части, помимо непосредственно подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог», построила три линии электропередачи 220 кВ: «Сухой Лог – Мамакан», «Сухой Лог – Пеледуй» и «Тира – Надеждинская» (завершена ранее в 2019 году). Всего в рамках проекта компания ввела 918 МВА трансформаторной мощности и 791 км ЛЭП. Общая стоимость объектов «Россети ФСК ЕЭС», вошедших в Пеледуйское энергокольцо, превысила 28,6 млрд рублей.

«В результате будет устранен дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, созданы дополнительные связи западного энергорайона Республики Саха (Якутия) с Единой энергосистемой России, обеспечено надежное электроснабжение крупных потребителей, среди которых трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия», – отметил Андрей Муров.

«Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы «Россети» на пути реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Наши потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест», – отметил Павел Ливинский.

Мощность подстанции 500 кВ «Усть-Кут» с резервной частью составляет 668 МВА, 220 кВ «Сухой Лог» – 250 МВА. Более 90% всего установленного оборудования произведено в России. Оба центра питания оснащены современными коммутационными аппаратами, автоматизированными системами управления и коммерческого учета, релейной защитой на базе микропроцессорных терминалов.

На подстанции 500 кВ «Усть-Кут» также применена собственная разработка «Научно-технического центра Россети ФСК ЕЭС» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). Новое оборудование позволяет оптимизировать режимы работы сети, обеспечивая устойчивость электропередачи и снижая потери электроэнергии. Кроме того, она станет одним из первых энергообъектов Сибири, которые в 2021 году будут переведены на удаленное управление.