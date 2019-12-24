Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) подвел итоги работы Фонда в 2019 году.

В 2019 году ФРП показал рекордный результат: одобрил 235 проектов на общую сумму займов 42 млрд рублей – это на 30% выше показателей прошлого года. Динамика работы ФРП показывает, что еще больше компаний смогли получить долгосрочное и доступное финансирование на проекты по импортозамещению и внедрению на российских предприятиях наилучших доступных технологий, развитию экспорта, цифровизации промышленности, переводу предприятий ОПК на гражданские рельсы

– отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, возглавляющий Наблюдательный совет ФРП.

Министр также добавил, что бизнес сообщество высоко оценивает открытость и прозрачность работы Фонда.

По результатам опроса, руководители более 100 предприятий-членов ТПП оценили в среднем на 9 баллов из 10 возможных понятность критериев оценки проектов и прозрачность процедуры рассмотрения заявок, доступность информации на сайте ФРП и клиентоориентированность сотрудников Фонда. При этом 97% респондентов рекомендуют своим партнерам обратиться в Фонд

- пояснил Денис Мантуров.

Общий портфель ФРП на 23 декабря 2019 года составил 533 профинансированных проекта на общую сумму 114,6 млрд рублей.

Льготные займы ФРП способствуют динамичному развитию обрабатывающих отраслей промышленности: благодаря финансированию Фонда в России за последние 4 года запущено 180 новых производств в 51 регионе.

Итоговый в 2019 году Наблюдательный совет ФРП также одобрил предоставление займов на реализацию 4 промышленных проектов. Общая сумма займов ФРП на 4 проекта превысит 1,6 млрд рублей, а общая стоимость их реализации составит около 4,5 млрд рублей, отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Предприятие ЗАО «ПТФК «ЗТЭО» из Татарстана модернизирует и расширит производство электродвигателей ЭДУ-133ПЧ для тепловозов. Себестоимость электродвигателей будет на 25% ниже зарубежных и на 7% ниже отечественных аналогов. Общий бюджет проекта составляет 590,3 млн рублей, из которых 464,1 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

С привлечением займа ФРП ООО «ИЭК Холдинг» из Тульской области планирует запустить новый цех по производству электротехнической продукции: металлические корпуса щитов с монтажной панелью, лестничные лотки и радиусные аксессуары для металлолотка. Щиты с монтажной панелью востребованы в различных сегментах рынка электротехнического оборудования. Корпуса панелей предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов. Общий бюджет проекта составляет 1,3 млрд рублей, из которых 421 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

АО «Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» из Москвы модернизирует свое промышленное производство кремнийорганической продукции на филиале «Силан» в городе Данков Липецкой области.

После модернизации предприятие будет выпускать до 780 тонн в год кремнийорганической продукции: смол, электроизоляционных лаков, клеев-герметиков, гидрофобизаторов и жидкостей. Выпускаемая кремнийорганическая продукция широко используется в различных отраслях промышленности. Стоимость проекта составляет 379,9 млн рублей, из которых 238,6 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

ООО «ТИТАН-ПОЛИМЕР» из Псковской области запустит вторую линию по производству БОПЭТ-пленки мощностью 35 тысяч тонн продукции в год. После запуска обеих линий мощность производства составит 70 тысяч тонн в год. При работе двух линий к 2025 году компания планирует занять более 50% российского рынка БОПЭТ-пленок. При этом предприятие намерено экспортировать порядка 24 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта составляет 2,287 млрд рублей, из которых 500 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.