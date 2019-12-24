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"Швабе" примет участие в модернизации системы освещения Тобольска

Швабе примет участие в модернизации системы освещения Тобольска

24 декабря 2019, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ШВАБЕ, РОСТЕХ, СВЕТЛЫЙ ГОРОД

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Сибирско-Уральская энергетическая компания намерены создать интеллектуальную систему наружного освещения в Тобольске. Соответствующий документ подписан сегодня при участии администрации города. 

В церемонии подписания приняли участие глава Тобольска Максим Афанасьев, заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и директор Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) Данил Анучин. Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития современных технологий на территории Тобольска заключено в присутствии губернатора Тюменской области Александра Моора. 

Задачами стратегического партнерства являются формирование передовой практики создания и модернизации интеллектуальных систем наружного освещения нового поколения в рамках пилотного проекта «Светлый Тобольск» и возможность дальнейшего тиражирования данных решений в муниципалитетах Тюменской области. 

Ключевыми приоритетами в работе станут экономия электрической энергии, а также повышение индекса качества городской среды, экологической безопасности, комфорта проживания и другие цели. 

Реализация проекта может стать первым шагом и основой для комплексной цифровизации всей городской среды. В городе планируют заменить уличное освещение и архитектурную подсветку. В дальнейшем предполагается развитие интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и весового контроля на региональных дорогах. 

«В рамках проекта мы предлагаем модернизировать свыше 11 тысяч объектов системы наружного освещения. Этот объем работ предполагает создание архитектурной подсветки Тобольского кремля и нескольких зданий в центральной части города. Кроме того, подготовлены к реализации предложения по развитию существующих систем по повышению безопасности, развитию ИТС и фиксации правонарушений. В результате проект позволит сократить затраты городского бюджета на обслуживание системы освещения и в числе прочего снизить аварийность при ДТП на 30–40%», – отметил Иван Ожгихин. 

Данное стратегическое партнерство осуществляется в развитие ранее заключенного соглашения между правительством Тюменской области и Госкорпорацией Ростех. Взаимодействие сторон направлено на реализацию совместных проектов в сфере цифровизации региональной структуры, внедрения энергосберегающих технологий и создания высокотехнологичной промышленной продукции. 

Наряду с модернизацией существующей городской системы освещения одним из результатов кооперации может стать повышение компетенций и эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке новых российских технологий построения таких систем. 

В Тобольске Иван Ожгихин представил опыт холдинга по внедрению светотехнических решений для совершенствования системы освещения. Энергосберегающая светотехника «Швабе» функционирует в ряде российских городов, в том числе в Нижнем Тагиле по программе «Светлый город» экосистемного проекта «Умный город». Данный проект предполагает создание современной светопланировочной структуры города, включающей в себя не только уличное освещение, но и архитектурную подсветку знаковых городских объектов. При его реализации уровень освещенности улиц обязательно приводится к установленным требованиям и нормам.

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