Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») полностью завершила работы по строительству в Воронежской области подстанции 220 кВ «Бутурлиновка» мощностью 125 МВА и воздушной линии 220 кВ «Донская – Бутурлиновка» протяженностью 120,6 км. Общий объем инвестиций в сооружение этих объектов превысил 3 млрд рублей. Оба энергообъекта входят в схему выдачи мощности Нововоронежской АЭС. Подстанция 220 кВ «Бутурлиновка» позволяет значительно повысить надежность электроснабжения южной и восточной частей региона и создать дополнительные условия его развития.

Подстанция оснащена силовым автотрансформатором отечественного производства напряжением 220/110 кВ, элегазовой коммутационной аппаратурой, микропроцессорными терминалами релейной защиты, автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии, обеспечена цифровой связью. Совместно с АО «СО ЕЭС» на подстанции была внедрена технология дистанционного управления, позволяющая проводить корректировку работы оборудования из диспетчерского центра. Проектом предусмотрена возможность увеличения мощности энергообъекта со 125 МВА до 250 МВА.

Пропускная способность линии электропередачи 220 кВ «Донская – Бутурлиновка» составляет 285 МВт. Такого объема мощности достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией более 100 000 жителей или несколько крупных тепличных комплексов. Линия построена с применением российских многогранных опор, обладающих повышенной стойкостью к динамическим нагрузкам и коррозионному воздействию.

Ранее в мае 2019 года Федеральная сетевая компания завершила все основные работы по созданию схемы выдачи 2,4 ГВт мощности 6-го и 7-го энергоблоков Нововоронежской АЭС. Это один из наиболее масштабных и значимых проектов, реализованных на территории Центрального федерального округа. Всего в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях было построено и реконструировано более 10 электросетевых объектов различных классов напряжения, в том числе были возведены ВЛ 500 кВ «Донская – Елецкая» (216,4 км) и вторая цепь ВЛ 500 кВ «Донская – Старый Оскол» (102,6 км).