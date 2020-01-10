Обмоточные провода находятся внутри многочисленных электрических и электронных устройств, которые мы используем каждый день. Это ключевой компонент электроники и электротехники, который позволяет соответствующим устройствам функционировать должным образом: безопасно и эффективно с точки зрения энергопотребления.

Миллионы километров обмоточных проводов производятся каждый день. На самом деле количества производимых ежедневно проводов подобного типа будет достаточно, чтобы опоясать Землю как минимум десять раз. Такие провода в большинстве своем изготавливаются из очень чистой меди - материала с повышенным уровнем электропроводимости. Провода из меди могут быть компактно размещены внутри достаточно маленькой области, что обеспечивает высокую плотность обмотки. Они широко распространены. Такие провода используются в автомобилях, холодильниках, посудомоечных и стиральных машинах, а также в генераторах, электрических трансформаторах и ветряных турбинах - и это лишь несколько примеров. В электродвигателях для генераторов и другом подобном оборудовании обмоточные провода преобразуют электричество в механическую энергию, создавая электромагнитные поля. Технология производства этих проводов очень сложна. Требуется учитывать множество разных свойств: тепловые, электрические, размерные, химические, изоляционные. Помогают в этом добровольные основанные на консенсусе стандарты от Международной электротехнической комиссии (International Electrical Commission; IEC; МЭК), работу над которыми возглавляют группы специалистов из отдельных подкомитетов, действующих в составе технического комитета МЭК / ТК 55.

В частности, ими были подготовлены стандарты из серий МЭК 60317 "Спецификации для отдельных типов обмоточных проводов" и МЭК 60851 "Методы испытаний для обмоточных проводов", которые в совокупности включают более ста публикаций. Эти документы касаются практически всех аспектов изготовления и эксплуатации такой продукции. Релевантные стандарты, входящие в данные серии, периодически обновляются. Так, незадолго до конца 2019 года одна из рабочих групп в составе МЭК / ТК 55 выпустила новую редакцию стандарта МЭК 60851-5:2019 "Провода обмоточные - Методы испытаний - Часть 5: Электрические характеристики", которая включает поправки, сделанные в 2008 году, и более поздние нововведения, добавленные уже в 2019 году. В новой редакции улучшены рекомендации и уточнены данные, касающиеся непрерывности намотки проводов, что делает соответствующие технологические процессы и конечные изделия более надежными, а также повышает воспроизводимость измерений.

Авторы стандарта отмечают, что оценка непрерывности намотки, акцент на которой они хотели сделать в новой редакции, является важным аспектом тестирования проводов. Когда вы производите миллионы километров обмоточных проводов, невозможно избежать изъянов и брака. МЭК 60851-5 определяет надежные методы соответствующих испытаний и регламентирует предельное количество дефектов для проводов определенной длины. Специалисты МЭК / ТК 55 отмечают, что хотели сделать этот стандарт максимально пригодным для использования в самых разных регионах и государствах через стремление к компромиссу и консенсусу на глобальном уровне. Это, в частности, отражает тот факт, что в данном техническом комитете МЭК имеются представители всех континентов. В его работе участвуют эксперты из национальных организаций по стандартизации Китая, Франции, Германии, Индии, Ирана, Италии, Японии, России и США, а также представители многих стран-наблюдателей, включая Австралию, Бразилию и Южно-Африканскую Республику.

