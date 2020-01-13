Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и вице-президент ПАО «Ростелеком» Борис Глазков подписали соглашение о сотрудничестве при реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Центр компетенций на базе «Ростелекома» начал свою работу в сентябре 2017 года. Его главные задачи — экспертная поддержка, подготовка, обновление и мониторинг реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» с привлечением широкого круга участников из бизнеса и экспертного сообщества.

В рамках соглашения сотрудничество Центра компетенций и «Цифровой экономики» будет сфокусировано на вопросах реализации национальной программы и входящего в нее федерального проекта «Информационная инфраструктура», а также популяризации использования цифровых технологий, распространении лучшего опыта цифровой трансформации в регионах, включая проведение совместных мероприятий.

Вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома», руководитель центра компетенций «Информационная инфраструктура» Борис Глазков: «В 2019 году в работе Центра компетенций приняло участие более 100 экспертов, каждый из которых внес вклад в формирование ключевых результатов федерального проекта “Информационная инфраструктура”, их профессиональную оценку и доработку. Перечислю некоторые из них — бизнес-сообщество определило ключевые направления развития сетей связи 5G, интернета вещей, меры поддержки отечественного рынка услуг хранения и обработки данных, приняло участие в формировании концепции инфраструктурной платформы открытого поиска патентной информации. В этом году мы хотим расширить возможности для участия в работе Центра компетенций представителям бизнеса и экспертного сообщества, чтобы их консолидированная позиция могла найти отражение в итоговых нормативных документах. Так, совместно с организацией “Цифровая экономика” мы планируем собрать и изучить потребности отраслевых сообществ и, при необходимости, инициировать изменения в федеральном проекте. Особенно актуально это может быть для таких тем, как интернет вещей, центры обработки данных, новые каналы и протоколы связи и другие».