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В Барнауле модернизируют трамваи за 6 млн рублей

В Барнауле модернизируют трамваи за 6 млн рублей

13 января 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт 

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6 миллионов рублей – такова цена капитально-восстановительного ремонта одного трамвая. Что входит в такой ремонт и как работают восстановленные трамваи, разбирался корреспондент телеканала «Катунь 24» Константин Ганов.

В Барнауле – 228 трамваев, 200 из которых требуют замены. Стоимость одного нового трамвая – от 20 миллионов рублей. Однако починить дешевле, стоимость ремонта составляет 6 миллионов.

Новая экономичная автоматика отечественного производства, современная внутренняя отделка – вместо старого пенопластового утеплителя монтируется более безопасный фольгированный минераловатный. Около километра проводов и кабеля, но самое главное – новый транзисторный двигатель.

Вагон теперь управляется джойстиком, а не педалями, как в старых трамваях. Новые светодиодные лампы светят ярче, а в салоне теплее, при этом экономия по электроэнергии по сравнению со старым вагоном составляет от 30 до 50%.

 

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