РусГидро в 2019 году в результате реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) модернизировало семь гидроагрегатов общей мощностью 593 МВт на пяти гидроэлектростанциях.



На Саратовской ГЭС заменили две гидротурбины, на Волжской ГЭС – две турбины и один генератор, на Воткинской ГЭС – турбину и генератор. С заменой последней гидротурбины на Новосибирской ГЭС была завершена программа обновления всего турбинного оборудования станции. На Чебоксарской ГЭС после проведенной модернизации в заводских условиях еще одна гидротурбина получила возможность эксплуатации в поворотно-лопастном режиме, что значительно улучшило ее энергетические и эксплуатационные характеристики. Помимо этого, завершаются работы по замене очередного гидроагрегата на Рыбинской ГЭС, начат монтаж первого нового гидроагрегата на Нижегородской ГЭС, первые элементы новых гидроагрегатов доставлены с завода-изготовителя на Майнскую ГЭС.



По результатам модернизации гидроагрегатов, проведенной в 2018-2019 годах, завершена их перемаркировка (процедура документального оформления изменения мощности), в результате чего мощность действующих ГЭС РусГидро увеличилась на 62,5 МВт: Воткинской ГЭС – на 30 МВт, Саратовской ГЭС – на 12 МВт, Жигулевской ГЭС – на 10,5 МВт и Новосибирской ГЭС – на 10 МВт.



Значительный объем работ был выполнен и в части модернизации электротехнического оборудования. Завершено обновление распределительных устройств Нижегородской ГЭС, на Загорской ГАЭС введено в эксплуатацию современное комплектное распредустройство, на Чебоксарской ГЭС завершили замену выключателей распределительного устройства 220 кВ. Новую группу автотрансформаторов смонтировали на Воткинской ГЭС.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.



С начала реализации ПКМ заменены 61 гидротурбина, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.

