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Федеральная сетевая компания полностью обновит парк выключателей подстанции 220 кВ "Прогресс", питающей Когалымский энергорайон Югры

Федеральная сетевая компания полностью обновит парк выключателей подстанции 220 кВ Прогресс, питающей Когалымский энергорайон Югры

16 января 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к основному этапу модернизации коммутационного оборудования подстанции 220 кВ «Прогресс», расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На энергообъекте будут полностью заменены выключатели 220 кВ и 110 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Когалымского энергорайона, включая предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ». Объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 166 млн рублей.

Высоковольтные включатели являются основным коммутационным оборудованием подстанций. В случае возникновения короткого замыкания они прерывают ток, предотвращая выход из строя линий электропередачи и подстанционного оборудования. 

Всего будет установлено три выключателя 220 кВ и 12 аппаратов 110 кВ. Взамен устаревшего маслонаполненного оборудования монтируются современные элегазовые аналоги. Новые устройства отличаются высокой надежностью, экологичностью и длительным сроком эксплуатации – не менее 30 лет.  Полностью работы планируется завершить в 2021 году.  

Мощность подстанции 220 кВ «Прогресс» составляет 251 МВА, она является одним из ключевых центров питания Когалымского энергорайона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Покачи с населением порядка 18 тыс. человек.

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Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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