Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к основному этапу модернизации коммутационного оборудования подстанции 220 кВ «Прогресс», расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На энергообъекте будут полностью заменены выключатели 220 кВ и 110 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Когалымского энергорайона, включая предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ». Объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 166 млн рублей.

Высоковольтные включатели являются основным коммутационным оборудованием подстанций. В случае возникновения короткого замыкания они прерывают ток, предотвращая выход из строя линий электропередачи и подстанционного оборудования.

Всего будет установлено три выключателя 220 кВ и 12 аппаратов 110 кВ. Взамен устаревшего маслонаполненного оборудования монтируются современные элегазовые аналоги. Новые устройства отличаются высокой надежностью, экологичностью и длительным сроком эксплуатации – не менее 30 лет. Полностью работы планируется завершить в 2021 году.

Мощность подстанции 220 кВ «Прогресс» составляет 251 МВА, она является одним из ключевых центров питания Когалымского энергорайона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Покачи с населением порядка 18 тыс. человек.