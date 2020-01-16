Инженерная и дорожная инфраструктура для международного аэропорта на базе аэродрома Протасово в Рязанской области будет готова в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов в кулуарах Гайдаровского форума в четверг.

Стоимость проекта оценивают в $1 млрд. Он предусматривает строительство терминалов, объектов инфраструктуры портового, железнодорожного, автомобильного сообщения, расширение взлетно-посадочной полосы. Рязанская область подписала предварительное соглашение о развитии инфраструктуры аэропорта с китайской компанией, название которой не раскрывается.

"Мы со своей стороны уже к весне должны выйти на проектно-сметную документацию по инженерным коммуникациям. Надеюсь, что к концу 2020 года уже мы сможем построить основные инженерные коммуникации - это энергетика, в 2021 - газ и в 2021-2022 годах - подъездные пути, железная дорога, и, соответственно, за это же время внутриплощадочные сети и дороги. <...> Площадка с инженерными коммуникациями будет готова в 2021 году", - сказал он.

Интерес к рязанскому аэропорту проявили крупные компании, связанные с автомобильной промышленностью и автозапчастями, детскими товарами. Любимов отметил, что в создании крупного авиаузла заинтересованы как отечественные компании, так и крупные зарубежные игроки.

Областной аэродром Протасово находится в собственности Рязанской области. Он расположен на расстоянии около 20 км от Рязани. Сейчас используется владельцами частных самолетов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.