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Группа "Интер РАО" верифицировала объёмы выбросов парниковых газов

Группа Интер РАО верифицировала объёмы выбросов парниковых газов

17 января 2020, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ИНТЕР РАО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Группа «Интер РАО» провела международную верификацию информации о прямых выбросах парниковых газов, содержащейся в годовом отчёте за 2018 год. В 2018 году выбросы диоксида углерода составили 81,3 млн тонн CO2-эквивалента. Выездная процедура верификации прямых выбросов парниковых газов состоялась на площадке Южноуральской ГРЭС (филиал АО «Интер РАО - Электрогенерация»).

Группа «Интер РАО» последовательно реализует мероприятия по сокращению валовых выбросов парниковых газов в соответствии с лучшими российскими и международными стандартами. В 2019 году Группа «Интер РАО» присоединилась к Глобальному договору ООН - международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса, в соответствии с которым реализует проекты и внедряет лучшие мировые практики в свою деятельность. В рамках задач по снижению воздействия на окружающую среду реализуются мероприятия по сокращению удельного расхода топлива, вводу нового высокоэффективного и выводу из эксплуатации устаревшего оборудования. В результате с 2015 по 2018 гг. Группа сократила валовые прямые выбросы диоксида углерода (CO2) от стационарных источников сжигания топлива на 8,3 млн тонн CO2-эквивалента в год.

Последовательные шаги Группы «Интер РАО» по интеграции принципов устойчивого развития и социальной ответственности в бизнес-стратегию, а также своевременное информирование общественности и инвесторов о результатах деятельности позволят компании соответствовать лучшей международной практике в сфере мониторинга, отчётности и управления в данном направлении.

«Сегодня экологическая деятельность крупных компаний является неотъемлемой частью бизнес-стратегии. Подтверждение отчётности компании по прямым выбросам парниковых газов международным аудитором является важным шагом в признании результатов Группы в этой сфере», - отметил член Правления – руководитель блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Алексей МАСЛОВ.

 

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