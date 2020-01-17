Группа «Интер РАО» провела международную верификацию информации о прямых выбросах парниковых газов, содержащейся в годовом отчёте за 2018 год. В 2018 году выбросы диоксида углерода составили 81,3 млн тонн CO 2 -эквивалента. Выездная процедура верификации прямых выбросов парниковых газов состоялась на площадке Южноуральской ГРЭС (филиал АО «Интер РАО - Электрогенерация»).

Группа «Интер РАО» последовательно реализует мероприятия по сокращению валовых выбросов парниковых газов в соответствии с лучшими российскими и международными стандартами. В 2019 году Группа «Интер РАО» присоединилась к Глобальному договору ООН - международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса, в соответствии с которым реализует проекты и внедряет лучшие мировые практики в свою деятельность. В рамках задач по снижению воздействия на окружающую среду реализуются мероприятия по сокращению удельного расхода топлива, вводу нового высокоэффективного и выводу из эксплуатации устаревшего оборудования. В результате с 2015 по 2018 гг. Группа сократила валовые прямые выбросы диоксида углерода (CO 2 ) от стационарных источников сжигания топлива на 8,3 млн тонн CO 2 -эквивалента в год.

Последовательные шаги Группы «Интер РАО» по интеграции принципов устойчивого развития и социальной ответственности в бизнес-стратегию, а также своевременное информирование общественности и инвесторов о результатах деятельности позволят компании соответствовать лучшей международной практике в сфере мониторинга, отчётности и управления в данном направлении.