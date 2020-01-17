Немецкий автопроизводитель прекрасно понимает, что будущее за электрокарами, и потому решил инвестировать значительную сумму в зарядные станции для них. Стоит отметить, что Audi добилась прекрасных результатов на собственных площадках, на пути к воплощению своих грандиозных планов.

Известно, что уже к середине 2022-го года одно из десяти парковочных мест автопроизводителя будет оснащено зарядным устройством для электрокаров. Большая часть из таких зарядных станций будет доступно для общественности. Такая необычная и независимая концепция по итогу станет самым крупным проектом по внедрению зарядных станций немецкого премиального бренда.

Таким образом в планах Audi установка более 4,5 зарядных точек для автомобилей на электротяге. Это стимулирует спрос на электрокары, поскольку общественности будет гораздо удобнее пользоваться ими. В пресс-релизе говорится, что это способствует переходу частного транспорта на возобновляемые источники энергии.

Например на главном предприятии в Ингольштадте в итоге станет доступно 3,5 тысячи зарядных точек, в Неккарзульме - тысяча пунктов зарядки, в Брюсселе и Дьере установят чуть меньше сотни. Также на заводе в Сан-Хосе-Чьяпа построят собственные зарядные станции. Сообщается, что в данный проект планируют внести порядка ста миллионов долларов.

Конечно такой проект сейчас является уникальным в Германии, а потому требует особенной и тщательной подготовки. Таким образом специальная команда ещё с середины 2017-го занимается структурированием и подготовкой такой концепции. Стоит отметить, что идея электрификации одной-десятой всех мест, предназначенных для парковки была принята годом ранее. В обязанности команды входит пошаговое планирование всей стратегии, инвестиций и концепции, а также управление строительством и эксплуатацией зарядных устройств. Помимо этого команда обязуется выставлять счет за процедуры зарядки на объектах немецкого автопроизводителя.

На площадках в городаж: Брюссель, Ингольштадт и Неккарзульм такие зарядные станции уже появились, и они доступны с общей потребляемой мощностью 21 мегаватт. Сюда входит шесть сотен зарядных точек с выходной мощностью до 22 кВт и 60 зарядных устройств постоянного тока с выходной мощностью от 50 до 350 кВт. К середине или второй половине 2022-го года будет доступно 4,5 тысячи точек зарядки, каждая их которых будет обладать мощностью до 22 кВт.

Помимо этого в аэропорту Мюнхена можно встретить подобное оборудование от трёх учебных центров Audi. Здесь к сети подключается крупнейший собственный подзаряжаемый парк компании с потребляемой мощностью 2,1 мегаватта. Сообщается, что из-за строительства здания ATC IV, создаваемая солнечная энергия используется для подзарядки в сочетании с буферным устройством хранения. Команда автопроизводителя, занимающаяся проектом также разработала и произвела свою собственную навигационную карту на базе известной Google Maps, позволяющей сотрудникам в режиме реального времени видеть доступные зарядные терминалы. Весьма полезно!