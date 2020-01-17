Доля атомных электростанций в энергобалансе России увеличилась до 19,04% в 2019 году (в 2018 году этот показатель составлял 18,7%). В Единой энергосистеме (ЕЭС) России, без учета выработки электроэнергии Билибинской АЭС, работающей в изолированной энергосистеме, доля выработки атомных станций выросла до 19,3% (в 2018 году – 19,1%).

По данным системного оператора ЕЭС России, выработка электроэнергии в России в 2019 году составила 1096,4 млрд кВтч, что на 0,4 % больше, чем в 2018 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1080,5 млрд кВтч, что на 0,9 % больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось ранее, в 2019 году российские атомные станции (филиалы Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии – свыше 208,78 млрд киловатт-часов, нарастив совокупную выработку и превысив достижение 2018 года (204,28 млрд кВтч) более чем на 4,5 млрд кВтч. Баланс ФАС за 2019 год выполнен на 103 % при плановом показателе 202,7 млрд кВтч.

АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) — ведущее предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,25 ГВт. Выработка электроэнергии на атомных станциях России в 2019 году составила 208,8 млрд кВтч.