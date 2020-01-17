Россети Сибирь эффективно снижает потери электроэнергии в сетях

За 2019 год снижение потерь электроэнергии в сетях всех территорий присутствия компании «Россети Сибирь» составило почти полмиллиарда киловатт-часов (кВт·ч). Речь идет обо всех видах потерь – как коммерческих, так и технологических.

В 2019 году потери электроэнергии в сетях компании «Россети Сибирь» составили 4,8 млрд киловатт-часов (кВт⋅ч), это 7,8 % от всего отпуска электроэнергии. Для сравнения в 2018 году уровень потерь составил 5,3 млрд кВт·ч, это 8,5 %. В результате работы энергетиков над снижением потерь, экономия превысила 887 млн рублей.

Ежегодно энергетики вкладывают средства и силы в борьбу с потерями электричества. В комплекс эффективных мер входит и установка интеллектуальных приборов учета, и проведение рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению бездоговорного потребления электричества.

Работа в рамках программы цифровизации сетей, оснащение сетей современными интеллектуальными приборами учета электроэнергии позволяет с высокой степенью точности определить участки и даже конкретных потребителей с явными нарушениями энергопотребления. Диагностика сети позволяет выявить не только зоны с высоким уровнем потерь на энергокарте региона, но и причины этого дисбаланса. Кроме того, «умные» приборы учета дают возможность, например, удаленно ограничивать подачу электроэнергии для злостных неплательщиков.

«В 2020 году мы продолжим автоматизацию точек учета, в том числе, и в рамках программы «Цифровой трансформация 2030». Это создание цифровых районов электрических сетей в каждом сибирском регионе. Внедрение информационной системы комплексного учета электроэнергии позволяет повысить процент автоматизации, благодаря чему, я в этом уверен, положительная динамика по снижению потерь в сетях будет продолжена», - отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Сэкономленные от снижения потерь средства энергетики планируют направить на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения предприятий и жителей Сибири, а также внедрение передовых цифровых технологий.

Напомним, сразу несколько филиалов Россети Сибирь признаны лучшими по борьбе с потерями электроэнергии в России по итогам 2018 года. В рейтинг Минэнерго вошли филиалы Россети Сибирь в Хакасии, Кемеровской и Омской областях, Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, Бурятии и Республике Горный Алтай. Есть основания полагать, что эта тенденция будет продолжена и в рейтинге 2019 года.

Напомним, в Россети Сибирь работает горячая линия. Сообщить о фактах хищения электроэнергии можно бесплатно и конфиденциально по телефону 8-800-1000-380.