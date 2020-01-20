Авиакомпания «Аврора» планирует построить новый ангар для технического обслуживания и эксплуатации своих самолетов, сообщает RosTender.info.

Компания объявила тендер на разработку проектной документации для строительства базы. С победителем «Аврора» готова заключить контракт на 100 млн рублей. Согласно концептуальному плану создания ангара, подготовленному консалтинговой компанией Lufthansa Consulting, авиакомпании необходима новая зона развития для поддержания высокого качества своих услуг, а также для расширения авиапарка согласно бизнес-плану.

Новая техническая база будет включать ангар размером 85 на 60 метров, здание вспомогательных служб в форме буквы L, опоясывающее ангар с двух сторон, а также здание, предназначенное для выполнения работ по наземному обслуживанию площадью 2500 кв. метров. В ангаре можно проводить обслуживание одновременно трех лайнеров DHC-8 400, кроме того, его можно адаптировать для обслуживания воздушных судов других типов. Заявки от участников тендера принимают до 10 февраля, а 14 февраля предстоит выбрать победителя.

