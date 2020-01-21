Фото: пресс-центр правительства Пензенской области

Компания zWe Projekt GmbH (Германия) рассматривает возможность организации на промышленных площадях Пензы сборки ветрогенераторов и солнечных батарей, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор Иван Белозерцев встретился с руководством немецкой компании по производству альтернативной электроэнергии - учредителем zWe Projekt GmbH (Германия) Оливером Мунком и гендиректором ООО "Новая энергия плюс" Геннадием Артамоновым.

Представитель германской компании проинформировал участников встречи о намерениях установить на территории региона ветровые турбины, фотоэлектрические системы и станции для производства альтернативной электроэнергии.

Фото: пресс-центр правительства Пензенской области