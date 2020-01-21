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21 января 2020, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
Фото: пресс-центр правительства Пензенской области
Компания zWe Projekt GmbH (Германия) рассматривает возможность организации на промышленных площадях Пензы сборки ветрогенераторов и солнечных батарей, сообщает пресс-служба облправительства.
Губернатор Иван Белозерцев встретился с руководством немецкой компании по производству альтернативной электроэнергии - учредителем zWe Projekt GmbH (Германия) Оливером Мунком и гендиректором ООО "Новая энергия плюс" Геннадием Артамоновым.
Представитель германской компании проинформировал участников встречи о намерениях установить на территории региона ветровые турбины, фотоэлектрические системы и станции для производства альтернативной электроэнергии.
Фото: пресс-центр правительства Пензенской области
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