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Германская zWe изучает возможность организации сборки альтернативных источников электроэнергии в Пензе - власти региона

Германская zWe изучает возможность организации сборки альтернативных источников электроэнергии в Пензе - власти региона

21 января 2020, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Фото: пресс-центр правительства Пензенской области

Фото: пресс-центр правительства Пензенской области

Компания zWe Projekt GmbH (Германия) рассматривает возможность организации на промышленных площадях Пензы сборки ветрогенераторов и солнечных батарей, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор Иван Белозерцев встретился с руководством немецкой компании по производству альтернативной электроэнергии - учредителем zWe Projekt GmbH (Германия) Оливером Мунком и гендиректором ООО "Новая энергия плюс" Геннадием Артамоновым.

Представитель германской компании проинформировал участников встречи о намерениях установить на территории региона ветровые турбины, фотоэлектрические системы и станции для производства альтернативной электроэнергии.

Фото: пресс-центр правительства Пензенской области

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