Компания Mixer примет участие в Международной выставке Wire & Tube 2020, которая охватит площадь в 64,848 м², более 40 000 посетителей и более 1 900 экспонентов.

Уже через два месяца мы будем с нетерпением ждать встречи с вами на стенде E74, в зале номер 12. Там вы познакомитесь с командой и откроете для себя весь ассортимент продукции компании Mixer. Вам предложат лучшие решения для нескольких областей применения в кабельном производстве.

Выставка будет проводиться с 30 марта по 3 апреля в Дюссельдорфе, Германия. Она является важнейшим отраслевым мероприятием в Европе, не только для кабельной промышленности, но и для смежных отраслей рынка, благодаря обсуждению большого количества профессиональных тем.