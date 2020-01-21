РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
21 января 2020, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: Wire & Tube 2020, МИКСЕР, МИКСЕР С.П.А., Mixer Spa, КОМПАУНД, Mixer Compounds
Отрасль: Материалы для КПП Кабельная промышленность
Компания Mixer примет участие в Международной выставке Wire & Tube 2020, которая охватит площадь в 64,848 м², более 40 000 посетителей и более 1 900 экспонентов.
Уже через два месяца мы будем с нетерпением ждать встречи с вами на стенде E74, в зале номер 12. Там вы познакомитесь с командой и откроете для себя весь ассортимент продукции компании Mixer. Вам предложат лучшие решения для нескольких областей применения в кабельном производстве.
Выставка будет проводиться с 30 марта по 3 апреля в Дюссельдорфе, Германия. Она является важнейшим отраслевым мероприятием в Европе, не только для кабельной промышленности, но и для смежных отраслей рынка, благодаря обсуждению большого количества профессиональных тем.
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