Специалисты филиала компании «Россети Северо-Запад» в Республике Коми завершили работы по подключению к электрическим сетям завода по производству топливных брикетов в пгт. Вехняя Максаковка в пригороде Сыктывкара. Создание предприятия направлено на дальнейшее развитие лесоперерабатывающей промышленности региона, а производимая продукция имеет существенный экспортный потенциал как в России, так и в странах Ближнего зарубежья.

Для технологического присоединения ООО «Евробрикет» энергокомпания построила участок линии 10 кВ – это позволило обеспечить выдачу 600 кВт мощности. Сейчас на заводе идет монтаж оборудования, в апреле начнутся пусконаладочные работы. Запуск производства топливных брикетов намечен на 1 июня 2020 года.

Топливные брикеты – экологически чистый вид топлива. Это современная замена дровам и каменному углю – брикеты более удобны в использовании, и обладают в 1,5-2 раза большей теплотворностью: пять брикетов соответствуют двум кубам дров. Если в помещении стоит обычная печь, дрова в ней горят 2-3 часа, а топливные брикеты – 4-5 часов.

Сырьем для производства топливных брикетов станут отходы лесопильных цехов в пригороде Сыктывкара – их владельцы уже подтвердили свою готовность к сотрудничеству. Запуск производства создаст 20 дополнительных рабочих мест для местных жителей. Работать завод планирует в две смены, выпуская каждый час две тонны продукции.

Основные потребители продукции завода – частный сектор и промышленность. Руководство ООО «Евробрикет» планирует реализовывать свою продукцию как в Республике Коми, так и в других регионах России, а также в Прибалтике и Польше.