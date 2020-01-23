Одно из важнейших направлений работы «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» - это борьба с хищениями на энергообъектах. Специалисты компании уделяют пристальное внимание работе по предотвращению фактов воровства и порчи электрооборудования.

В суде Кизнерского района в ближайшее время будет рассмотрено уголовное дело о хищении электрооборудования. Сотрудники прокуратуры района утвердили обвинительное заключение, согласно которому ранее судимый житель посёлка Кизнер Удмуртской Республики из корыстных побуждений незаконно демонтировал 23 деревянные опоры на железобетонных подставках и 5 километров провода с воздушной линии 0,4 кВ, находившиеся в деревне Русская Коса. Обвиняемого будут судить за тайное хищение чужого имущества (ч.1 ст. 158 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

- Ущерб, который расхитители наносят энергосистеме, серьезно влияет на надежность электроснабжения дисциплинированных потребителей, социально-значимых учреждений, - напоминает жителям республики заместитель директора «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Андрей Пушин. – Хищения или порча электрооборудования могут стать причиной сбоев подачи электроэнергии, тормозят ремонт и реконструкцию электроустановок и в целом негативно сказываются на состоянии электросетевого комплекса республики.

Специалисты блока безопасности «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» напоминают жителям региона, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, а также хищение энергооборудования не только являются уголовно наказуемыми, но и могут привести к гибели людей! Кроме того, такие противоправные действия могут вызывать сбои в электроснабжении отдельных населенных пунктов на длительное время.

При обнаружении оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также фактов хищений на объектах электросетевого комплекса необходимо незамедлительно сообщить по единому бесплатному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» 8-800-50-50-115, по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или в правоохранительные органы.