В Астрахани планируют избавиться от столбов и проводов

На прошедшей пресс-конференции глава городской администрации Радик Харисов рассказал журналистам, что в ближайшее время в Астрахани планируют начать реализацию проекта по благоустройству облика города.

Этот проект подразумевает демонтаж столбов и перенос коммуникаций связистов и энергетиков в канализацию. По словам сити-менеджера Радика Харисова, в настоящее время городские власти ведут переговоры с двумя крупными компаниями, которые готовы реализовать этот проект на территории города Астрахань.

«Работа сейчас идет в стадии проработки. Мы остановились пока на одной центральной улице. Там будут полностью заменены опоры и освещение, а все коммуникации будут перенесены под землю», – рассказал в ходе пресс-конференции Радик Харисов.

На сегодняшний момент в Астрахани есть как минимум одна улица, на которой уже реализован проект «Чистое небо». Во время реконструкции Братского садика и прилегающих к нему улиц, все внешние коммуникации были перенесены под землю.

По словам Радика Харисова, реализовать в Астрахани подобный проект в настоящее время могут две крупные компании - «Россети» и «Ростелеком». По данным источника «Блокнот-Астрахань» в городской администрации, «Россети» готовы скрыть коммуникации за бюджетный счет, а «Ростелеком» – за собственные деньги.

«Проект "Чистое небо" позволяет не только улучшить эстетический облик города и обеспечить безопасность граждан, но и облегчить эксплуатацию сетевой инфраструктуры со стороны операторов. В нашей кабельной канализации линии находятся на постоянном техническом обслуживании, надежно защищены от вмешательства посторонних лиц и непогоды. Кроме того, у операторов перестают возникать проблемы, связанные с отсутствием интернета от оборванного кабеля или возникшей наледи», – отметил Сергей Овсянников, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком». Также директор Ростелекома добавил, что на сегодняшний день компания готова реализовывать проект за собственный счет.

В Россетях «Блокноту» также заявили о поддержке инициативы и программы администрации по благоустройству Астрахани.

«Руководство компании положительно относится к проекту "Чистое небо" и, безусловно, внешний вид города преобразится, если все воздушные коммуникации «спрятать» под землю. Однако приоритетное значение в нашей компании уделяется надежности и качеству существующей системы электроснабжения. Часть муниципального электросетевого имущества в управление электросетевой компании было передано совсем недавно – в сентябре 2019 года. Износ принятого электрооборудования города составляет более 45 %, и первоочередная задача для энергетиков – реконструкция изношенных сетей, замена морально и физически устаревших решений на современные для повышения качества электроснабжения жителей областного центра, создания благоприятных условия для социально-экономического развития региона, строительства новых объектов», – заявил представитель компании.

Также в компании добавили, что если Россети будут реализовывать проект за собственные средства, то это способствует увеличению инвестиционной программы, «чего филиал в настоящее время позволить не может».

«Необходимо учитывать, что прокладка кабельных линий подразумевает более существенные затраты, придется учитывать не только строительство самих подземных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, но и затраты на демонтаж существующей линии, демонтаж и последующее восстановление дорожного покрытия», – заявил представитель Россетей.

Однако в компании добавили, что готовы подключиться к реализации проекта «Чистое небо» и провести работы по переводу воздушных линий электропередач в подземные кабельные. Это может произойти в случае привлечения иных источников финансирования.