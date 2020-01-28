РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
28 января 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
В центре города Обоянь Курской области разместили пять фонарей в виде нестандартной конструкции. «Оркестр» из металлических музыкантов» - баяниста, балалаечника, ударника, саксофониста и дирижёра, не музицирует, а освещает в темное время суток площадь возле школы искусств.
Идея создания художественной, и что важно, функциональной достопримечательности появилась в администрации города, а воплотить в жизнь задумку помогли специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» и спонсоры.
Бригада распредсетей Обоянского района электрических сетей проложила кабель к каждой фигуре и подключила к источнику электроснабжения сами светильники.
На сегодняшний день задумка реализована еще не до конца. Скоро рядом с декоративными музыкантами появятся лавочки и еще один арт-объект в виде скрипичного ключа
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