Т Плюс начинает пусконаладку солнечных станций в Оренбуржье

ПАО «Т Плюс» завершило строительно-монтажные работы на площадке солнечной станции «Нептун-2» в Новосергиевском районе Оренбургской области и приступило к пусконаладочным работам на объекте.

В ходе строительства забито 13 тысяч свай, смонтировано 580 тонн металлоконструкций, проложено 190 км кабеля, в том числе 76 км – солнечного. Установлено более 47 тысяч фотоэлектрических солнечных моделей, 3 блочно-модульных инверторных установки для преобразования постоянного тока в переменный, оперативный пункт управления станцией с комплектным распределительным устройством 35 кВ.

Параллельно завершаются строительно-монтажные работы на станции «Сатурн» в Светлинском районе области.

Строительство двух новых солнечных электростанций в Оренбуржье в рамках программы "Солнечная система" стартовало 3 июля 2019 года. Станция «Нептун-2» - это вторая очередь объекта, введенного в строй в 2018 году, она увеличит мощность массива на 15 МВт. «Сатурн» - это новый объект программы, мощность этой СЭС составит 30 мегаватт.

По прогнозам, совокупная выработка двух новых электростанций позволит ежегодно экономить около 8 миллионов кубометров газа и предотвращать свыше 30 тыс. тонн выбросов в атмосферу. Инвестиции Т Плюс в строительство двух объектов составляют около 3,9 млрд рублей. После ввода этих объектов весной 2020 года совокупная мощность станций, построенных Т Плюс в Оренбуржье в рамках государственной программы поддержки возобновляемой энергетики, составит 190 мегаватт.