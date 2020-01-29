ФКУ "Упрдор "Прибайкалье" (структура Росавтодора) объявило тендер на строительство нового участка федеральной трассы Иркутск - Улан-Удэ (Р-258 "Байкал") длиной 19,2 км, следует из тендерной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5,072 млрд рублей. Заявки на тендер принимаются до 14 февраля, на этот же день назначен аукцион. Подрядчик должен выполнить работы до 2 октября 2024 года.

Как сообщает пресс-служба ФКУ, планируемый участок дороги заменит существующий с 26-го по 47-й км. Фактически новая трасса обойдет два населенных пункта: поселки Чистые ключи и Моты.

За счет нового проекта дорожники намерены "увеличить радиус опасных поворотов и сократить уклон проезжей части". При этом новый участок станет короче существующего почти на 1 км, то есть будет длиной 19,2 км.

"Обход Мотов и Чистых ключей на трассе "Байкал" станет логическим продолжением обходов Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска автодороги Р-255 "Сибирь", - поясняет пресс-служба.

Проектом предусмотрено возведение двух мостов, путепровода и подземного пешеходного перехода.