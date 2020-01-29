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Мероприятия

Руководители закупочных служб крупнейших электроэнергетических компаний соберутся в Москве

Руководители закупочных служб крупнейших электроэнергетических компаний соберутся в Москве

29 января 2020, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2020
Отрасль: Электроэнергетика 

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20 февраля 2020 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental открывается ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2020). Конференция, в частности, соберет кураторов служб материально-технического обеспечения крупных компаний электроэнергетической отрасли:

  • Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» – Зафесов Юрий Казбекович 
  • Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» – Торопов Денис Владимирович
  • Руководитель Департамента развития и методологии розничного бизнеса блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» – Панова Оксана Владимировна
  • Директор - начальник Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» – Мавлютова Наталья Владимировна
  • Начальник направления финансовой экспертизы ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» – Алтухова Елена Николаевна
  • Директор по закупкам и логистике ПАО «Т Плюс» – Хальфин Руслан Маратович
  • Вице-президент по закупкам и инвестициям ПАО «Фортум» – Кузин Дмитрий Анатольевич
  • Заместитель генерального директора-коммерческий директор ПАО «Квадра» – Лесных Игорь Михайлович
  • Заместитель директора по правовым вопросам АО «СО ЕЭС» – Лещова Наталья Михайловна
  • Начальник Департамента сопровождения торговли мощностью Ассоциации «НП Совет рынка» – Валинеев Алексей Юрьевич
  • Заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» – Коротченкова Наталья Николаевна

Конференция «Инвестэнерго-2020» также соберет представителей крупных промышленных компаний:

ПАО «Силовые машины», АО «Группа «СВЭЛ», ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», АО «Уральский турбинный завод», ООО «Восточная Арматурная Компания», ПАО НПО «ЭЛСИБ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Шнейдер Электрик», ООО «Завод Москабель», АО «НП «Подольсккабель», ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ПАО «ЧТПЗ», KSB и многие другие.

Состоится презентация ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике». Каждый участник получает карту в подарок. На настенной карте размещена информация об инвестициях в объекты электроэнергетики и планах по их модернизации.

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители отраслевого оборудования в следующих номинациях:

  • Паровые турбины
  • Газовые турбины
  • Гидротурбины
  • Турбогенераторы
  • Гидрогенераторы
  • Котельное оборудование
  • Реакторы
  • Трансформаторы
  • Высоковольтное оборудование
  • Трубопроводная арматура
  • Насосно-компрессорное оборудование
  • КИП и автоматика
  • Кабельно-проводниковая продукция
  • Опоры ЛЭП

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