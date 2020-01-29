20 февраля 2020 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental открывается ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2020). Конференция, в частности, соберет кураторов служб материально-технического обеспечения крупных компаний электроэнергетической отрасли:

Конференция «Инвестэнерго-2020» также соберет представителей крупных промышленных компаний:

ПАО «Силовые машины», АО «Группа «СВЭЛ», ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», АО «Уральский турбинный завод», ООО «Восточная Арматурная Компания», ПАО НПО «ЭЛСИБ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Шнейдер Электрик», ООО «Завод Москабель», АО «НП «Подольсккабель», ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ПАО «ЧТПЗ», KSB и многие другие.

Состоится презентация ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике». Каждый участник получает карту в подарок. На настенной карте размещена информация об инвестициях в объекты электроэнергетики и планах по их модернизации.

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители отраслевого оборудования в следующих номинациях:

Паровые турбины

Газовые турбины

Гидротурбины

Турбогенераторы

Гидрогенераторы

Котельное оборудование

Реакторы

Трансформаторы

Высоковольтное оборудование

Трубопроводная арматура

Насосно-компрессорное оборудование

КИП и автоматика

Кабельно-проводниковая продукция

Опоры ЛЭП

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