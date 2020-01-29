Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» намерены выполнить ремонт 200 подстанций в восьми муниципалитетах Краснодарского края и Республики Адыгея (зона ответственности филиала) в рамках мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к прохождению пиковых нагрузок летнего и осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.

На 49 подстанциях напряжением 35-110 кВ энергетики планируют выполнить техобслуживание оборудования и ремонт отдельных элементов – трансформаторов, вводов, выключателей, разъединителей. Они также капитально отремонтируют 145 трансформаторных подстанций 10 кВ.

Специалисты также выполнят расчистку трасс воздушных линий электропередачи на площади порядка 168 га, заменят более 18 тыс. изоляторов, 100 км проводов, 885 опор на ЛЭП и многое другое. Ремонтная протяженность линий электропередачи составит около 808 км.

– В настоящее время формируется график мероприятий ремонтной программы по технологическим направлениям, к реализации которой планируем приступить по завершению прохождения зимнего периода 2020 года в установленные сроки, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Рустам Магдеев.

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края, а также Гиагинский, Майкопский, Красногвардейский, Кошехабльский, Шовгеновский районы и пригород Майкопа Республики Адыгея. Территория обслуживания составляет свыше 10 тыс. кв. км с населением более 450 тысяч человек. Численность персонала филиала – 727 человек.