В рамках работы Комплекса городского хозяйства по благоустройству города Москвы и созданию комфортных условий для досуга горожан и гостей столицы компания «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») выполнили работы по подключению к сетям двух строящихся катков с искусственным льдом, они станут частью многофункциональных спортивных площадок, которые сейчас обустраиваются в Южном административном округе Москвы.

Один расположен в районе Орехово-Борисово Южное, на Тамбовской улице. Он получит 457 кВт мощности. Для его электроснабжения энергетики проложили, в том числе с помощью метода горизонтально направленного бурения, 6 кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 2,1 км.

Такую же мощность – 457 кВт «Россети Московский регион» выдали строящемуся катку в районе Чертаново Южное. Общая протяженность шести новых кабельных линий 0,4 кВ составила 2,2 км.

В первом квартале текущего года начнутся работы по технологическому присоединению еще двух ледовых площадок на юге Москвы – в районе Зябликово на Ореховом бульваре и в районе Москворечье-Сабурово на Каширском шоссе. Объем строительно-монтажных работ, который выполняют энергетики для этих объектов, значительно шире.

Так, для большого катка с искусственным льдом в Зябликово установят новую трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 630 кВА, которую оснастят современным оборудованием, построят 14 кабельных линий. Присоединенная мощность составит 719, 5 кВт.

Ледовая площадка в Москворечье-Сабурово получит 457 кВт мощности. Специально для нее также возведут трансформаторную подстанцию, в которой установят два трансформатора по 400 кВА, и проложат 10 кабельных линий.

Всего с 2013 года энергетики МОЭСК осуществили подключение к сетям 70 катков в десяти округах столицы, включая Зеленоград. Присоединенная мощность составила 22 мегаватта. Для подключения объектов были проложены новые кабельные линии. Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения спортивных площадок энергетики провели реконструкцию 33 трансформаторных подстанций и установили 5 новых в районах Бабушкинский, Нагатинский затон, Северное Измайлово, Тропарево-Никулино, Филевский Парк.

Информацию о сроках и правилах технологического присоединения к сетям компании, увеличении мощности и услугах энергоснабжения можно узнать на портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании «Россети Московский регион», а также по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70 (звонок бесплатный).