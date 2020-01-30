ООО «Р-опра» (входит ГК «Р-фарм») представило проект завода по производству лекарств в ОЭЗ «Технополис «Москва» (Зеленоград), сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Как отмечалось ранее, сумма инвестиций в строительство предприятия может составить 5,37 млрд рублей.

Согласно проекту, разработанному ООО «ВАМархитект», площадь предприятия составит 30 тыс. кв. м. Здание завода по производству лекарств будет выполнено в виде трех смежных прямоугольных блоков в функциональном стиле. В них разместят производственные помещения с лабораториями качества, склады, конференц-зал, переговорную, офисные помещения, архив, столовую, помещения для персонала и посетителей.

«Офисы займут порядка 4 тыс. кв. метров, производство – около 9 тыс. «квадратов», а склады – около 1,8 тыс. кв. метров. Завод позволит наладить создание лекарственных препаратов госпитального и льготного сегмента для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности», – пояснил Сергей Кузнецов.

Проект по строительству завода лекарств в ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует ООО «Р-опра». Компания стала резидентом площадки в 2019 году, после подписания инвестиционного соглашения на полях Петербургского международного экономического форума. Ранее сообщалось, что инвестиции в предприятие составят 5,37 млрд рублей. На заводе будет создано 270 рабочих мест.