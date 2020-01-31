Рабочее совещание по обсуждению точек установки новых трансформаторов провели в мэрии Махачкалы под руководством заместителя главы города Эфенди Хайдакова. На совещание были приглашены представители ресурсоснабжающей организации и руководители структурных подразделений мэрии.

Отметим, что аналогичная работа по инициативе главы Дагестана Владимира Васильева проводится на территории всего региона. В рамках реализации данной программы городу Махачкале были предоставлены субсидии для ликвидации наиболее аварийных участков энергоснабжения, которые не состоят на балансе ни у одной из энергоснабжающих компаний.

Напомним, что так называемые узкие места – это участки электросетевого комплекса, состояние которых не в полной мере соответствует критериям надежного и качественного электроснабжения потребителей. Наиболее распространенными причинами являются физический износ оборудования, недостаток мощности, недостаточная пропускная способность сетей, низкое качество электроэнергии и отсутствие резервных источников питания потребителей. Для повышения надежности и качества электропитания потребителей план мероприятий по устранению "узких мест" предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых подстанций и линий электропередачи.

На совещании были определены бесхозяйные участки, где в период нагрузок наиболее часты перебои в электроснабжении, обрывы линий электропередачи, отключения трансформаторов. Управление земельных ресурсов и землеустройства города сформирует под этими трансформаторами земельные участки. Управление ЖКХ определит по итогам анализа конкретные локации проведения работ. Отремонтированные уже сети и трансформаторы будут переданы на баланс города, а городские власти рассмотрят вопрос о сдаче их в аренду энергоснабжающим организациям.

Также в ходе совещания были обсуждены вопросы переноса существующих трансформаторов на другие участки, с меньшей на них нагрузкой, где они могут эксплуатироваться.