Российскому физику-теоретику, доктору физико-математических наук, академику РАН Евгению Велихову указом Президента России Владимира Путина присвоено звание «Герой труда». Согласно тексту указа, учёный удостоен звания «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».



Евгений Велихов стал лауреатом премии «Глобальная энергия» в 2006 году за разработку научно-технических основ для создания международного термоядерного реактора. Учёный входит в число ведущих мировых исследователей в области импульсной энергетики, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Он разработал новый тип импульсных магнитогидродинамических генераторов большой мощности, которые применяют в глубинном электромагнитном зондировании земной коры. Велихов создал уникальные индуктивные накопители энергии, в частности, энергокомплекс ТИН-900 для питания импульсных термоядерных и моделирующих установок. Разработал и построил крупнейший в Евразии энергетический экспериментальный комплекс «Ангара-5-1». На нём проводят фундаментальные исследования состояния вещества с высокой плотностью энергосодержания, ударных волн, сверхмощных электрических импульсов, рентгеновской спектроскопии. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER.



Наряду с Евгением Велиховым в 2006 году лауреатами «Глобальной энергии» стали Масаджи Йошикава (Япония) «за научный вклад в проект ИТЭР» и Роберт Аймар (Франция) также как и Велихов «за разработку научно-технических основ для создания международного термоядерного реактора». Отметим, что ассоциация «Глобальная энергия» продолжает принимать заявки на соискание премии в 2020 году. Прием предложений по кандидатам продлится до 20 марта. Ознакомиться с правилами номинирования, вступить в пул номинирующих лиц и подать заявку можно на официальном сайте организации.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».