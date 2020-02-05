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Модернизация

"Мособлэнерго" отремонтировало более 240 км линий электропередачи

Мособлэнерго отремонтировало более 240 км линий электропередачи

5 февраля 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Мособлэнерго

По итогам 2019 года АО «Мособлэнерго» на территории Подмосковья произведен капитальный ремонт 243,5 км кабельных и воздушных линий электропередачи.

По данным департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов компании, при капитальном ремонте воздушных линий электропередачи была выполнена замена неизолированного провода магистрали на современный СИП, который значительно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии.

По программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» в 2019 году отремонтированы здания и установленное в них оборудование 466 трансформаторных и распределительных подстанций. От деревьев и кустарников расчищено 209,3 га трасс прохождения воздушных линий электропередачи.   

Все работы по капитальному ремонту проводились в соответствии с графиком. Наибольшие объемы по программе капитального ремонта были выполнены в весенние и летние месяцы прошедшего года. Работы проводились силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

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