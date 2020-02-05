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Модернизация

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе 2020 года уменьшилось на 3,3 % по сравнению с январем 2019 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе 2020 года уменьшилось на 3,3 % по сравнению с январем 2019 года

5 февраля 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2020 года составило 98,9 млрд кВт•ч, что на 3,3 % меньше объема потребления за январь 2019 года. Потребление электроэнергии в январе 2020 года в целом по России составило 100,5 млрд кВт•ч, что на 3,2 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В январе 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 100,6 млрд кВт•ч, что на 3,4 % меньше, чем в январе 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в январе 2020 года составила 102,2 млрд кВт•ч, что на 3,3 % меньше выработки в январе прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в январе 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 59,6 млрд кВт•ч, что на 9,0 % меньше, чем в январе 2019 года. Выработка ГЭС за первый месяц 2020 года составила 16,0 млрд кВт•ч (на 17,7% больше уровня 2019 года), выработка АЭС – 18,9 млрд кВт•ч (на 1,7 % меньше уровня 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,0 млрд кВт•ч (на 4,1 % больше уровня 2019 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в январе 2020 года зафиксирован 29 января в 18:00 по московскому времени и составил 145 019 МВт, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 6642 МВт (4,4 %).

Снижение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России в январе 2020 года по сравнению с показателем прошлого года связано с более высокой температурой воздуха. Среднемесячная температура воздуха в январе текущего года составила -6,0 °C что на 5,1 °C выше аналогичного показателя 2019 года. При этом в отдельные дни января 2020 года температура воздуха была выше прошлогодних значений на 6,0–10,0 °С.

Рост выработки на ГЭС связан с многоводной гидрологической обстановкой в текущем осенне-зимнем периоде. В январе 2020 года приток воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада почти в 2 раза превышает среднемноголетнее значение, Енисейского каскада – на 11% выше. Повышенная по сравнению с многолетними значениями приточность воды наблюдается в водохранилищах практически всех ГЭС ЕЭС России. Увеличение выработки на ГЭС на фоне снижения потребления в январе приводит к снижению выработки на ТЭС и АЭС.

Данные за январь 2020 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января
2019 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января

2019 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

5,4

1,6

5,2

2,3

Сибирь (с учетом изолированных систем)

20,7

-0,5

20,9

-0,9

Урал

23,8

-5,1

23,7

-5,1

Средняя Волга

10,2

-7,6

9,7

-6,3

Центр

21,7

-3,9

22,3

-4,8

Северо-Запад

11,2

-2,0

8,9

-5,9

Юг

9,4

-2,7

9,7

-1,3

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления этих энергосистем. С 2019 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Востока формируются с учетом Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия).

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