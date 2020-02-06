Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» в Республике Коми установили в распределительной сети 10 кВ в г.Усинск дистанционно-управляемый разъединитель РМНСА с автоматизированным приводом наружного исполнения и комплектом индикаторов короткого замыкания. Новое оборудование тестируется энергетиками, и должно повысить наблюдаемость и управляемость, надежность и безопасность электрической сети города.

Особенность распределительной сети г.Усинск – большое количество территориальных сетевых организаций (ТСО): на их балансе находятся более 200 энергообъектов. Из-за их разрозненности отсутствует система единых стандартов и требований к электроустановкам. Это, в свое очередь, сказывается на надежности и качестве электроснабжения населения - при повреждении на оборудовании одного из ТСО «страдают» сети филиала «Россети Северо-Запад» в Республике Коми и его потребители.

Для решения проблемы аварийности в электросетевом хозяйстве города энергетиками в опытную эксплуатацию был принят дистанционно-управляемый разъединитель. Оборудование смонтировали на линии 10 кВ протяженностью около 10 км, от которой подключено 22 потребительские трансформаторные подстанции (ТП). В случае возникновения технологического нарушения в сети потребителя, автоматический разъединитель позволяет отсечь сразу 6 ТП с рабочего места диспетчера. Кроме того, с помощью индикаторов короткого замыкания существенно снижается время поиска аварии, соответственно, сокращается продолжительность отключений.

Работу автоматического разъединителя специалисты энергокомпании будут тестировать до сентября 2020 года – в это период энергетики составляют акты о работоспособности, отзывы, формируют рекомендации. В случае положительного опыта оборудование будет выкуплено и останется на вооружении энергокомпании.