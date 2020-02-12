Уважаемые коллеги!

Центральный офис СИГРЭ предлагает особые рекламные возможности для организаций, принимающих участие в Технической выставке 48-й Сессии СИГРЭ (23-28 августа 2020 года, Париж).

1) Станьте спонсором Сессии СИГРЭ:

размещение рекламных материалов во время фуршета (ожидается около 3000 участников);

упоминание компании во всех материалах Сессии;

рекламный модуль компании в каталоге Технической выставки;

оглашение списка спонсоров во вступительной речи открытия Сессии;

рекламная брошюра компании в раздаточных материалах для делегатов Сессии;

30-ти минутное выступление представителя компании в рамках Технической выставки.

Более подробно: ссылка.

2) Реклама на экранах Конгресс-центра:

демонстрация рекламных материалов компании на 24-х цифровых панелях в течение 9 дней.

Более подробно: ссылка.

Технические требования к материалам: ссылка.

3) Реклама в путеводителе (каталоге) Технической выставки:

рекламный модуль компании в каталоге Технической выставки - раздается всем участникам выставки (около 8000 участников), а также всем делегатам Сессии.

Более подробно: ссылка.

Подробная информация о Технической выставке СИГРЭ 2020 доступна на сайте мероприятия по ссылке.