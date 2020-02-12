RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Вниманию участников Технической выставки СИГРЭ 2020: особые рекламные возможности

Вниманию участников Технической выставки СИГРЭ 2020: особые рекламные возможности

12 февраля 2020, 10:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

89 просмотров

Уважаемые коллеги!

Центральный офис СИГРЭ предлагает особые рекламные возможности для организаций, принимающих участие в Технической выставке 48-й Сессии СИГРЭ (23-28 августа 2020 года, Париж).

1) Станьте спонсором Сессии СИГРЭ:

  • размещение рекламных материалов во время фуршета (ожидается около 3000 участников);
  • упоминание компании во всех материалах Сессии;
  • рекламный модуль компании в каталоге Технической выставки;
  • оглашение списка спонсоров во вступительной речи открытия Сессии;
  • рекламная брошюра компании в раздаточных материалах для делегатов Сессии;
  • 30-ти минутное выступление представителя компании в рамках Технической выставки.

Более подробно: ссылка.

2) Реклама на экранах Конгресс-центра:

  • демонстрация рекламных материалов компании на 24-х цифровых панелях в течение 9 дней.

Более подробно: ссылка.

Технические требования к материалам: ссылка.

3) Реклама в путеводителе (каталоге) Технической выставки:

  • рекламный модуль компании в каталоге Технической выставки - раздается всем участникам выставки (около 8000 участников), а также всем делегатам Сессии.

Более подробно: ссылка.

Подробная информация о Технической выставке СИГРЭ 2020 доступна на сайте мероприятия по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
НИК А3 РНК СИГРЭ выступит соорганизатором конференции
Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами
Комплексное тестирование цифровой подстанции с использованием симулятора RTDS
ФСК утвердила стандарты организации в области производства типовых шкафов РЗА и АСУ ТП

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно