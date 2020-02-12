12 февраля 2020, 10:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Центральный офис СИГРЭ предлагает особые рекламные возможности для организаций, принимающих участие в Технической выставке 48-й Сессии СИГРЭ (23-28 августа 2020 года, Париж).
1) Станьте спонсором Сессии СИГРЭ:
Более подробно: ссылка.
2) Реклама на экранах Конгресс-центра:
Более подробно: ссылка.
Технические требования к материалам: ссылка.
3) Реклама в путеводителе (каталоге) Технической выставки:
Более подробно: ссылка.
Подробная информация о Технической выставке СИГРЭ 2020 доступна на сайте мероприятия по ссылке.
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