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14 февраля 2020, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ИРАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.
Как сопредседатель Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в ходе встречи Александр Новак выразил уверенность в дальнейшем развитии всего комплекса экономических отношений России и Ирана, в том числе в сфере энергетики.
“Между нашими странами ведется успешная проработка широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества. Продолжаем работать над дальнейшим ростом показателей двустороннего товарооборота, реализацией совместных инвестиционных проектов”, - отметил Министр.
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