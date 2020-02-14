Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

Как сопредседатель Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в ходе встречи Александр Новак выразил уверенность в дальнейшем развитии всего комплекса экономических отношений России и Ирана, в том числе в сфере энергетики.